Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения

27.03.2020, 16:26, Новости дня

Сотрудникам МВД порекомендовали ограничиться профилактическими беседами.

Сотрудники МВД перестанут задерживать граждан за мелкие правонарушения, если они не представляют общественной опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на одном из последних совещаний в МВД в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса сотрудникам порекомендовали при незначительных правонарушениях избегать задержания граждан, ограничиваясь профилактическими беседами.

Чтобы предотвратить массовое заболевание среди полицейских всем в обязательном порядке измеряют температуру при входе в подразделение, ежедневно медики проводят обход во всех служебных кабинетах, все совещания переведены в режим видеоконференции. Закупаются медицинские маски и респираторы, а также дополнительные средства обеззараживания.

По неподтвержденным данным, заболел замминистра внутренних дел Виталий Шулика, но точный диагноз ему пока не поставлен. Также случаи заражения коронавирусом имеются среди московских полицейских.

В настоящее время сотрудники МВД задействованы в проверках соблюдения карантина и режима самоизоляции граждан.