 

Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения

27.03.2020, 16:26, Новости дня

Сотрудникам МВД порекомендовали ограничиться профилактическими беседами.

Сотрудники МВД перестанут задерживать граждан за мелкие правонарушения, если они не представляют общественной опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на одном из последних совещаний в МВД в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса сотрудникам порекомендовали при незначительных правонарушениях избегать задержания граждан, ограничиваясь профилактическими беседами.

Чтобы предотвратить массовое заболевание среди полицейских всем в обязательном порядке измеряют температуру при входе в подразделение, ежедневно медики проводят обход во всех служебных кабинетах, все совещания переведены в режим видеоконференции. Закупаются медицинские маски и респираторы, а также дополнительные средства обеззараживания.

По неподтвержденным данным, заболел замминистра внутренних дел Виталий Шулика, но точный диагноз ему пока не поставлен. Также случаи заражения коронавирусом имеются среди московских полицейских.

В настоящее время сотрудники МВД задействованы в проверках соблюдения карантина и режима самоизоляции граждан.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Коронавирус привел к банкротству британской авиакомпании

11.02 / Лебедев: новые кассационные суды стали массово отменять решения нижестоящих инстанций. По уголовным делам отменено 38% приговоров

18.02 / УЕФА назначил бригаду арбитров на матч “Шахтер” – “Бенфика” в Лиге Европы

12.02 / Ямами на московских дорогах займется автоматическая видеоаналитика

21.03 / Отменят ли в России голосование 22 апреля?

09.02 / После перестрелки в Мукачево полиция и Нацгвардия будут круглосуточно патрулировать город

06.03 / Россияне не хотят видеть женщину на посту президента и министра обороны

13.02 / Роспотребнадзор разъяснил порядок возврата или обмена лекарств в аптеке

04.02 / Аббас определился с визитом 9 мая в Москву в случае приезда представителей Израиля

04.02 / В РПЦ задумались о прекращении освящения оружия массового поражения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска