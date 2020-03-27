«Вы задержаны»: прибывшего из Испании бизнесмена вывели с совещания у губернатора

27.03.2020, 16:26, Новости дня

Он никому не сказал о заграничной поездке и спокойно продолжал ходить на работу.

Исполнительного директора «Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области» Антона Жукова вывели прямо с заседания инвестиционного совета при губернаторе региона Валерии Лимаренко. На выходе из кабинета бизнесмена уже поджидали двое людей в защитных костюмах.

Нарушивший обязательный для всех россиян карантин Жуков недавно вернулся из Испании, но не сказал об этом властям и медикам и спокойно продолжал ходить на работу.

«Человека моментально вывели из зала, а участники инвестсовета сдают тесты на коронавирус. В случае, если результаты теста подтвердят коронавирус, ему будет грозить ответственность вплоть до уголовной», — заявил глава региона Валерий Лимаренко.

Сейчас участники инвестсовета сдают тесты на COVID-19. Кроме того, на совещании Лимаренко отметил, что в случае несоблюдения карантина сотрудником любой структуры правительство будет вынуждено закрыть предприятие на карантин полностью.

Сам Жуков позже заявил, что он прибыл не из Испании, а из Токио (Япония) и не скрывал этого. По его словам, вернувшись в Россию, он обратился в эпидемиологические службы и Роспотребнадзор, сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Позже бизнесмен якобы сдал тест заново, и результат оказался прежним — отрицательным.

По последним данным, к 27 марта в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом (157 из них – в Москве). Это рекордный прирост в стране за все время. Таким образом общее число инфицированных выросло до 1036 (из них 703 в Москве).