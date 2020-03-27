История венгерского вампира-убийцы Белы Киш

27.03.2020, 16:26, Разное

До 1900 года об этом мужчине по имени Бела Киш практически никто не знал, пока в указанный год он не приехал откуда-то из венгерской глубинки в деревню Чинкота (пригород Будапешта).

Тут у него быстро возникла репутация бабника и любителя напиться. Работал он сначала жестянщиком, а потом основал жестяную мастерскую и после этого лишь руководил бизнесом.

Чуть позже он женился и у него родилось две дочери, а потом жена куда-то пропала и он снова начал вести разгульную жизнь (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Бела Киш был богат, красив и загадочен, поэтому вскоре про него стали расходиться разные слухи, связывающие его с оккультизмом, потому что он интересовался астрологией.

В 1912 году Бела Киш женился второй раз на женщине по имени Мари, которая была на 15 лет моложе его. Мари в какой-то момент завела интрижку с местным художником Паулем Бикари, после чего внезапно бесследно пропала вместе со своим любовником.

Это показалось странным, так как Мари была очень социально активной женщиной и у нее было много друзей и знакомых. Когда они стали расспрашивать Белу Киш о том, куда подевалась его жена, тот пожимал плечами и говорил, что она сбежала с Бикари в Америку.

Сам он при этом не показал ни единого признака, что разозлен, опечален или расстроен, а спустя некоторое время снова вернулся к своему распутному стилю жизни и стал водить в дом разных женщин. Нередко это были вдовы, с которыми он кутил роман, чтобы завладеть их богатым наследством. Обо всем этом позже рассказывала экономка дома Белы.

Эта же экономка неоднократно подмечала, что некоторые женщины входят в дом Белы, но никогда не выходят из него, во всяком случае она этого не видела, что тоже казалось ей странным.

В доме Белы также видели большие жестяные бочки с неизвестным содержимым. В какой-то момент они показались подозрительными даже полицейскому, но на его вопрос Бела ответил, что держит в них запасы бензина на случай войны. Зачем ему так много, он не отвечал.

Дом Белы Киш

В наши дни такие вещи как непонятное исчезновение жен и других женщин быстро бы навели на след убийцы, но в то время никто ничего проверять не стал. В 1914 году началась Первая Мировая война и Бела Киш отправился на фронт. Год спустя на его адрес пришла телеграмма, что он погиб в бою.

К тому моменту дочери Белы были отправлены на воспитание в другие семьи, поэтому дом Белы пустовал. В июле 1916 года арендодатель дома решил избавиться от вещей старого квартиранта и обнаружил в том числе почтовый ящик, забитый письмами от женщин, с которыми Бела при жизни кутил романы, а также семь металлических бочек. При попытке вскрыть одну из них, он ощутил сильную вонь.

Когда арендодатель пояснил о бочке живущему по соседству студенту-химику, тот понюхал и сказал, что это похоже на запах разложения, после чего была вызвана полиция. В присутствии полицейских была вскрыта бочка, внутри которой было найдено тело молодой женщины, забальзамированное с помощью древесного спирта. Женщина была задушена куском веревки, который также лежал в бочке.

Когда были вскрыты остальные шесть бочек, в них тоже оказались забальзамированные женские тела разной степени разложения. После этого полиция перекопала участок вокруг дома Белы, где были видны подозрительные холмики, и обнаружила еще трупы, в том числе тела второй жены Мари и ее любовника Бикари. Всего в доме Белы и рядом с ним были найдены тела 24 человек.

Все тела были обнаруженные, всех задушили и забальзамировали для лучшей сохранности. Зачем Беле было нужно сохранять эти тела, осталось еще одной загадкой.

Те самые бочки с трупами

При ближайшем рассмотрении тел были найдены непонятные проколы на их шеях, что вызвало подозрение, что убийца мог пить кровь своих жертв. При обыске в доме были найдены множество книг об оккультизме, вампирах, различных ядах, записи о способах удушения жертв и большая стопка писем. Позже выяснилось, что часть писем принадлежала пропавшим без вести жительницам Будапешта.

Поняв, что они столкнулись с серийным убийцей, полиция стала искать факты, подтверждающие, что он умер на войне, и выяснили, что на самом деле он не умер, а был лишь ранен и до сих пор находится в госпитале. Туда тут же была направлена полиция, однако Бела Киш каким-то образом узнал об этом и сбежал из госпиталя.

Он был тут же объявлен в розыск по всей Австро-Венгрии, но это не дало никаких результатов. Дело в том, что фамилия Киш и ее вариации были тут очень распространенными. О нем время от времени возникали мутные слухи, к примеру что его арестовали за кражу в Румынии или что он умер от желтой лихорадки в Турции, но доказательств этого не было.

В 1920 году появилось сообщение, что Киш под псевдонимом "Хоффман" пытался наняться во Французский иностранный легион. Этим же псевдонимом он часто пользовался ранее в своих письмах к одиноким женщинам, поэтому полиция быстро сообразила, что этот слух может оказаться правдой. Однако Кишу снова удалось сбежать раньше, чем до него добрались полицейские.

В 1932 году Киша увидели в Нью-Йорке, его распознал известный в те годы следователь Генри Освальд, у которого была феноменальная память на лица. Увы, Освальд не успел последовать за Кишем, потому что тот затерялся среди пассажиров метро.

В 1936 году пошли слухи, что Киш работает дворником в одном из районов Нью-Йорка. Ему тогда было около 60 лет, но его все равно опознали. Однако когда полиция приехала к нему, он снова бесследно исчез. После этого Киша больше никто не видел. Либо он уехал в более отдаленную часть США, либо стал менять внешность.