 

ЕГЭ в России перенесли

27.03.2020, 16:25, Новости дня

Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавируса приняло решение о переносе основных сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Теперь ЕГЭ начнут проводить 8 июня, а Основной государственный экзамен (ОГЭ) для учащихся 9-х классов — 9 июня.

По первоначальному плану ЕГЭ должен был начаться 25 мая. До этого досрочный период экзамена уже перенесли на основной этап сдачи в июне.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в свою очередь, заявил, что вступительные экзамены в вузы также могут быть перенесены.

Ранее в Госдуме заявляли о необходимости перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года. «Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления», – отмечали эксперты.

Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявилены каникулы из-за эпидемии коронавируса. Образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.



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