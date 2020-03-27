Коронавирус уже повсюду: хватит здороваться!

27.03.2020, 16:25, Новости дня

Россияне не соблюдают элементарных правил безопасности в эпоху пандемии.

Дебилы, прекратите здороваться! Россияне не соблюдают элементарных правил безопасности в эпоху пандемии коронавируса — это может привести к огромному количеству трупов как в Италии.

Главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков:

Я сейчас поехал в строительный магазин, чтобы купить лак. Обработал руки, надел масочку. Со мной тут же продавец лезет здороваться. Я на него смотрю, а он говорит: «А чего, из-за этой ерунды вы даже не здороваетесь?».

Этот продавец — идиот и дебил, он здоровается с сотнями людей каждый день. У него точно нет мозгов, он не понимает, что говорит! Он не понимает, что итальянцы сходили на один футбольный матч все вместе, и после этого сейчас вся Италия завалена трупами. Он не понимает, что карантин не на одну неделю — все только начинается!

И последствия для экономики страны из-за таких дебилов окажутся негативными на много лет вперед. Сосать все будем. Громко, долго и сильно! Потому что какой-то дебил продолжает здороваться. Какие-то дебилы продолжают обниматься. Все не хотят держать дистанцию. Хотя в центре Москвы все уже давно дистанцируются друг от друга.

Ребята, мозг включите. Чем это для нас для всех закончится? Пожалуйста, начните хоть как-то элементарно НЕ здороваться и дистанцироваться друг от друга. Не надо быть дебилами! Покосит всех! Хотите как в Италии, чтобы трупы на стадионах лежали? Или вы хотите, чтобы от нашей экономики ничего не осталось, и мы ближайшие десять лет лапу сосали? Надеюсь, хоть до какого-то дебила это видео дойдет.