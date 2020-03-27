В Узбекистане первая смерть пациента с коронавирусом: 72-летняя женщина заразилась от дочери

27.03.2020, 16:18, Новости дня

В узбекистанском Намангане утром 27 марта скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. 72-летняя женщина, имевшая хронические заболевания, заразилась от дочери, которая недавно вернулась на родину из Турции. Это вторая официально подтвержденная смерть пациента с коронавирусом в странах Центральной Азии. Накануне в Казахстане также умерла гражданка этой страны.

Пациентку из Намангана доставили в областную инфекционную больницу 26 марта. Уже через несколько часов, рано утром 27 марта, пациентка, несмотря на реанимационные процедуры, скончалась от острого инфаркта миокарда. Минздрав Узбекистана сообщает, что скончавшаяся многие годы лечилась от сахарного диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других болезней, и коронавирус усугубил ее состояние.

Дочь, от которой заразилась женщина, находилась в карантине. За его нарушение в Узбекистане положены крупные штрафы и привлечение в ответственности, в том числе уголовной. Всего в Узбекистане в карантин отправлены свыше 28 тысяч граждан – больше всего в Ташкенте (7391), Ташкентской (4615) и Самаркандской (4387) областях.

В Узбекистане сейчас подтверждены 83 случая коронавируса (пять случаев – в Ташкенте и три – в Андижане). В Казахстане по состоянию на 27 марта подтверждены 124 случая, в Кыргызстане – 44. В Таджикистане и Туркменистане официально нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.