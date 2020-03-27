В России перенесли школьные выпускные экзамены из-за коронавируса

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27.03.2020, 16:18, Новости дня

Министерство просвещения России из-за коронавируса решило перенести школьные экзамены: Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный экзамен для школьников 9-го класса (ОГЭ). 

Традиционно ЕГЭ и ОГЭ в России сдаются в мае, но в конце марта – начале апреля ЕГЭ можно было сдавать досрочно. В этом году оба экзамена будут перенесены как минимум на июнь. Пока по плану экзамены для выпускников 11-го класса начнутся 8 июня, а ОГЭ для школьников 9-го класса – 9 июня. 

Будут ли в связи с поздней сдачей экзаменов в школах перенесен или удлинен прием документов в российские вузы – пока неизвестно.

Ранее в России также ​отложили с весны на конец июня досрочную сдачу ЕГЭ, которая должна была начаться в школах 20 марта. 

По состоянию на 27 марта в России коронавирусом заболели 1036 человек в 58 регионах страны, восемь человек, по данным медиков, сейчас находятся в реанимации. Среди заболевших – певец Лев Лещенко и писатель Борис Акунин.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти России объявили нерабочей неделю, которая начинается с 28 апреля. Также в России до 5 марта остановлена работа всех кафе и ресторанов, закрыты кино, концертные залы и ночные клубы. Школы закрыты на три недели минимум до начала апреля, но ученики продолжают учиться дистанционно. 

 



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