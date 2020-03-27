Тело умершего от коронавируса на Украине оставили у больницы в мешке

27.03.2020, 16:16, Новости дня

Врачи в Тернопольской области Украины вынесли в мешке на улицу тело умершего от коронавируса мужчины и отказались помогать родственникам отнести его до машины, испугавшись заражения.

По словам дочери умершего 68-летнего мужчины Анны, ее отец умер 25 марта. Врачи вынесли его тело в мешке из больницы и закрыли двери. Тело несла до машины ее сестра с мужем, помочь им вызвалась только медсестра.

«Положили тело папы сами в гроб, не имея никакой защитной одежды. Сестра звонила в больницу, и ей сказали, что медперсонал не будет себя подвергать опасности. А дальше гроб не могли в машину засунуть. Тогда уже звонили главному врачу, а он посоветовал просить людей. Но все убегали. Лишь через два часа вышел врач в защитном костюме и помог гроб поставить в машину», – рассказала дочь покойного «Радио Свобода».

Копать могилу родственникам пришлось также самим, все остальные оказались из-за страха заразиться.

Ранее Минздрав Украины разработал правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса: рекомендовано сократить количество людей на похоронной церемонии, а также отказаться от прощальных поцелуев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.

Власти Украины ранее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Подписан указ президента о закрытии авиасообщения с другими странами. Позднее он поручил остановить на Украине работу метро, прекратить автобусное, авиа- и ж/д сообщение. По состоянию на утро 26 марта в стране заражены 156 человек, еще пять человек скончались.

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