 

Собянин приостановил взыскание задолженности по ЖКХ в Москве

27.03.2020, 16:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице введен временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги ЖКХ и связи.

«Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи», – сообщил мэр, передает ТАСС.

Также Собянин отметил, что организация отдыха в санаториях за счет бюджета города приостановлена.

«Приостанавливается организация отдыха граждан (выдача санаторно-курортных путевок) и других аналогичных мероприятий за счет бюджета города Москвы. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок либо за них будет выплачена компенсация», – сообщил градоначальник.

Ранее сообщалось, что из-за «длинных выходных» в Сочи и Крыму втрое вырос спрос на места отдыха.



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