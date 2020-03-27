Испания заявила о некачественных китайских экспресс-тестах на коронавирус. Украина их тоже закупала

27.03.2020, 16:15, Новости дня

Испания заявила о некачественных экспресс-тестах на коронавирус китайского производителя Shenzhen Bioeasy Biotechnology.

Газета El País сообщила 27 марта, что Испания приобрела 640 тыс. быстрых китайских тестов, они прибыли в страну 23 марта. Но первые 9 тыс. тестов показали свою неэффективность: они давали положительный результат только в 30% случаев заболевания, тогда как рекомендуемый экспертами показатель – не менее 80%, сказал глава министерства здравоохранения страны Сальвадор Илла.

Ведомство сообщило, что покупало эти тесты не напрямую в Китае, а через испанского посредника.

“Как только была обнаружена низкая чувствительность тестов, был немедленно издан приказ об их изъятии. С поставщиком связались, он собирается заменить тесты”, – сказано в заявлении.

После появления информации в СМИ китайское посольство в Испании сообщило в Twitter, что у Shengzhen Bioeasy Biotechnology нет китайской лицензии на продажу продукции.

La compra de materiales sanitarios anunciada por @sanidadgob está en curso y los materiales no han salido de #China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a #España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida.

— Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе 27 марта заявила, что после поступившей из Испании информации ее страна тоже откажется от закупки экспресс-тестов производства Shenzhen Bioeasy Biotechnology, сообщило радио NOR.

По данным грузинской службы “Радио Свобода”, грузинское правительство заключило с Shenzhen Bioeasy Biotechnology сделку на покупку 215 тыс. экспресс-тестов общей стоимостью около $1,2 млн (по $5,5 за одну тест-систему).

Тикарадзе подчеркнула, что тесты Shenzhen Bioeasy Biotechnology в Грузию еще не поступали, деньги китайской компании не успели перечислить.

В начале марта о покупке таких тестов сообщал и мэр Киева Виталий Кличко. “Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000”, – рассказал он 10 марта.

Экспресс-тесты являются менее эффективными для выявления коронавируса, чем диагностика с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Быстрые тесты определяют наличие антител, а не сам вирус, объясняла бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун. “ПЦР [делают] дольше. Для него забирается слюна, жидкость из носа, это высылается в лаборатории Центра общественного здоровья. Они делают специфический тест и ищут частицы самого вируса. Это и есть золотой стандарт”, – рассказала Супрун.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 540 тыс., из них 24 863 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.