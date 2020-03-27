Суд взял Кожару под арест с возможностью внесения залога

27.03.2020, 16:15, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, которого задержали по подозрению в убийстве экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого, сообщает 27 марта hromadske.

Суд отправил Кожару под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 14 млн 83 тыс. грн.

По версии следователей, Старицкий не мог убить себя самостоятельно. 21 февраля Старицкий и Кожара, находясь в доме экс-министра, выпили. Затем между ними возник конфликт, впоследствии – драка. Правоохранители утверждают, на это указывают поврежденные очки Кожары, на оправе которых обнаружена кровь погибшего.

Из-за этого в Кожары якобы возник повод для убийства Старицкого. Он поднялся на второй этаж в спальню и взял пистолет. Впоследствии уже на кухне ударил Старицкого пистолетом в область затылка, а за тем выстрелил. Последний получил огнестрельное сквозное ранение с повреждением костей черепа и головного мозга и скончался на месте, утверждают следователи.

Прокурор утверждает, что подозреваемый пытался скрыть преступление и совершил “инсценировку на самоубийство”. Сторона потерпевших не верит, что Старицкий мог покончить с собой.

Адвокаты Кожары утверждали, что конфликтов между подзащитным и погибшим не было. Они зачитали письмо жены экс-министра, которая заявила, что во время выстрела ее муж находился на втором этаже дома, а она пыталась забрать пистолет в Старицкого, который был пьян.

Сам подозреваемый сказал, что для него смерть Старицкого личная травма и он не имеет отношения к преступлению.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого.