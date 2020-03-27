Евросоюз требует расследования пыток людей боевиками “ЛДНР”

27.03.2020, 16:15, Новости дня

Евросоюз призвал Россию оказать влияние на представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе в контексте информации о насильственных исчезновениях, пытках и жестоком обращении с задержанными в ОРДЛО. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня на сайте Европейской службы внешних действий.

“В последнем докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека подтверждается, что практика произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными, связанными с конфликтом на востоке Украины, продолжается. Все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека и гуманитарного права”, – говорится в сообщении.

В Службе подчеркнули, что такая практика и безнаказанность исполнителей должна закончиться.

“ЕС ожидает немедленного и всестороннего расследования этих сообщений о нарушениях. Кроме того, независимые международные наблюдатели, такие как Международный комитет Красного Креста и УВКПЧ, должны получить полный и безусловный доступ ко всем задержанным и местам содержания под стражей”, – отметили в Службе внешних действий.

В ЕС ждут, что Россия окажет влияние на боевиков на Донбассе, чтобы достичь устойчивого и мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

“Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ”, – говорится в заявлении.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала бывшая представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

Многие из вернувшихся на родину украинцев рассказывали о пытках и избиениях в плену у боевиков.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.