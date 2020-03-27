 

Названы самые полезные при коронавирусе продукты

27.03.2020, 16:11, Разное

Эксперт составила список полезных продуктов для повышения иммунитета. На первом месте в рейтинге цитрусовые, которые содержат витамин С.

Известно, что витамин С является не только антиоксидантом, но и участвует в уничтожении вирусов, сообщает ToDay News Ufa. Кроме того, цитрусовые повышают иммунитет, улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген.

На втором месте в списке полезных продуктов в период эпидемии коронавируса в России чеснок. Он
убивает или подавляет рост и развитие всевозможных бактерий и других простейших. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT

Тройку рейтинга замкнула квашеная капуста. Марият Мухина напомнила, что этот овощ в подобной обработке содержит пребиотики и огромное количество витамина А и C. Еще лучше добавить к квашеной капусте  клюкву. В этом случае блюдо будет обладать еще и дезинфицирующим фактором.

На четвертом месте в списке продуктов оказались брокколи. Пятерку же  рейтинга замыкают все кисломолочные продукты без содержания сахара. Они вытесняют патогенную флору и повышают иммунную защиту организма. 

Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России введен ряд экстренных мер. С 27 марта наша страна временно отменяет авиасообщение с другими странами. Кроме того, неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению главы государства из-за коронавируса в России объявлена нерабочей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Медики рассказали о распознавании первых симптомов болезни Паркинсона по глазам

02.02 / В Польше тестируют беспилотный городской трамвай

05.02 / Мнение: Встречай столица дорогих гостей

23.02 / Врачи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто игнорируют

06.02 / Оставление в опасности

04.02 / Дмитрий Маликов отказался от поклонниц ради любви к Наталье Ветлицкой

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

19.03 / Мнение: Дефицит конопли, повышенная готовность России и «коронавирусный челлендж»

04.02 / Поезд № 03: прощальный гудок

16.03 / Xbox Series X оказалась меньше в размерах, чем считалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска