Названы самые полезные при коронавирусе продукты

27.03.2020, 16:11, Разное

Эксперт составила список полезных продуктов для повышения иммунитета. На первом месте в рейтинге цитрусовые, которые содержат витамин С.

Известно, что витамин С является не только антиоксидантом, но и участвует в уничтожении вирусов, сообщает ToDay News Ufa. Кроме того, цитрусовые повышают иммунитет, улучшают работу надпочечников и помогают синтезировать коллаген.

На втором месте в списке полезных продуктов в период эпидемии коронавируса в России чеснок. Он

убивает или подавляет рост и развитие всевозможных бактерий и других простейших.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT

Тройку рейтинга замкнула квашеная капуста. Марият Мухина напомнила, что этот овощ в подобной обработке содержит пребиотики и огромное количество витамина А и C. Еще лучше добавить к квашеной капусте клюкву. В этом случае блюдо будет обладать еще и дезинфицирующим фактором.

На четвертом месте в списке продуктов оказались брокколи. Пятерку же рейтинга замыкают все кисломолочные продукты без содержания сахара. Они вытесняют патогенную флору и повышают иммунную защиту организма.

Как писали “Дни.ру”, из-за коронавируса в России введен ряд экстренных мер. С 27 марта наша страна временно отменяет авиасообщение с другими странами. Кроме того, неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению главы государства из-за коронавируса в России объявлена нерабочей.