 

Apple открыла открыла бесплатное скачивание Final Cut Pro X и Logic Pro X

27.03.2020, 16:09, Разное

Компания Apple открыла бесплатное скачивание Final Cut Pro X и Logic Pro X. Приложения будут доступны всем пользователям «яблочных» устройств на протяжении 90 дней с момента установки.
Стоимость Final Cut Pro X в обычные дни составляет примерно 22 тысячи рублей. За Logic Pro X необходимо отдать порядка 14 тысяч рублей. Представители Apple отметили, что бесплатный доступ к продуктам было решено открыть из-за распространения коронавируса. В будущем расширение пробного периода до 90 дней станет доступным и для других приложений от компании.

«Нахождение дома позволяет опробовать новые программные продукты. Мы приняли решение продлить пробный период для ряда своих приложений на 3 месяца. Все базовые функции в них будут открыты. Все демо-версии, скачанные ранее, можно перевести в триал на других условиях в любое время», – говорится в сообщении Apple.
Final Cut Pro X работает только на Mac с macOS 10.14.6. Для редактирования роликов с разрешением 4K необходимо иметь 8 гигабайт оперативной памяти. То же самое касается и создания трехмерных титров. Logic Pro X имеет примерно такие же системные требования, но поддерживается и ранними версиями ОС до macOS 10.14.6.



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