 

Минздрав: Коронавирус увеличивает риск смерти женщины при аборте или родах

27.03.2020, 16:09, Разное

Если в организме женщины присутствует коронавирусная инфекция, это увеличивает риск её смерти во время аборта или родов. Такая информация содержится в тексте с рекомендациями, подготовленными специалистами федерального Минздрава.
Как пояснили сотрудники ведомства, из-за COVID-19 основное заболевание человека, как и связанные с ним осложнения, утяжеляется. Роды или аборт – это большая нагрузка на организм любой женщины, и наличие у неё коронавирусной инфекции провоцирует развитие дыхательной недостаточности, акушерских кровотечений, что чревато интранатальной гибелью плода и послеродовыми гнойно-септическими осложнениями.

В рекомендациях федерального министерства содержится также информация следующего характера: если устранить гипоксию на фоне ИВЛ или прогрессирования дыхательной недостаточности не представляется возможным, а также если развивается альвеолярной отёк лёгких или имеет место рефрактерный септический шок, то рекомендовано проведение экстренного кесарева сечения, для того чтобы спасти жизнь и матери, и её ребёнку.



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