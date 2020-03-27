Обвинённому в убийстве аспирантки Олегу Соколову продлили арест на полгода

27.03.2020, 16:09, Разное

Доценту и кандидату исторических наук Олегу Соколову продлили арест на 6 месяцев. Реконструктор сражений времён наполеоновских войн обвинён в убийстве аспирантки.

По подозрению в совершении преступления историка задержали в ноябре минувшего года. Предварительно, свою бывшую студентку он застрелил, а затем пытался избавиться от тела, для чего расчленил.

На данный момент Соколов уволен руководством Санкт-Петербургского государственного университета с занимаемой им прежде должности доцента Института истории.