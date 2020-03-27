Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

27.03.2020, 16:06, Разное

Россия может потерять весь прогнозный рост ВВП только из-за введения президентом Путиным выходной недели из-за пандемии. Об этом РБК рассказали ведущие эксперты в области экономики.

Неделя простоя практически во всех отраслях экономики в период с 28 марта по 5 апреля обойдется российской экономике примерно в 1,3–1,6 триллиона рублей, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. А это составляет 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.

«То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно», — уверен и директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

Положение усугубляется тем, что, в отличие от других каникул, для которых также характерно снижение оборота, падение не будет компенсировано за счет спроса потребителей на развлечения и крупные покупки. По данным специалистов, все остальные меры, предложенные властями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут стоить стране еще дороже.

Под ударом оказался и бизнес: каждая пятая компания пояснила о том, что будет вынуждена урезать оклады из-за кризиса. Каждая вторая планирует сократить число сотрудников, следует из опроса Центра стратегических разработок, а каждая третья уже перевела работников на удаленную работу с понижением зарплаты.

Напомним, для профилактики распространения пандемии коронавируса в РФ президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Власти также поручили закрыть по всей стране заведения общепита, работу прекратят салоны красоты, кинотеатры и развлекательные центры, непродовольственные магазины и другие учреждения.

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