 

Эксперты: из-за введения Путиным нерабочей недели Россия потеряет почти весь прогнозный рост ВВП

27.03.2020, 16:06, Разное

Россия может потерять весь прогнозный рост ВВП только из-за введения президентом Путиным выходной недели из-за пандемии. Об этом РБК рассказали ведущие эксперты в области экономики.

Неделя простоя практически во всех отраслях экономики в период с 28 марта по 5 апреля обойдется российской экономике примерно в 1,3–1,6 триллиона рублей, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. А это составляет 1,3–1,5% ВВП в 2020 году.

«То, что у нас экономика переживет рецессию вместе со всем миром, это уже очевидно», — уверен и директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

Положение усугубляется тем, что, в отличие от других каникул, для которых также характерно снижение оборота, падение не будет компенсировано за счет спроса потребителей на развлечения и крупные покупки. По данным специалистов, все остальные меры, предложенные властями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут стоить стране еще дороже.

Под ударом оказался и бизнес: каждая пятая компания пояснила о том, что будет вынуждена урезать оклады из-за кризиса. Каждая вторая планирует сократить число сотрудников, следует из опроса Центра стратегических разработок, а каждая третья уже перевела работников на удаленную работу с понижением зарплаты.

Напомним, для профилактики распространения пандемии коронавируса в РФ президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Власти также поручили закрыть по всей стране заведения общепита, работу прекратят салоны красоты, кинотеатры и развлекательные центры, непродовольственные магазины и другие учреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


«Самое главное сейчас — спасать людей». Сработает ли план Владимира Путина по защите российской экономики от коронавируса: эксперты

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Как китайский город оживает после карантина из-за COVID-19

27.02 / Гаджеты: В Испании появился Huawei P40 Lite без Google

27.04 / Мнение: Письмо: “Как перестать быть ревнивым грузином?”

23.02 / Мнение: Жажда стать неприкасаемым

07.02 / Богатым будет

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

11.02 / Мнение: Теперь их стало 100

24.03 / Российских призывников могут отправить на карантин

04.02 / Мнение: Письмо Буденному

25.03 / Рита Ора в красном бикини показала, как проводит время во время карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска