У солиста Rammstein Тилля Линдеманна и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

В полку зараженных прибыло: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что он болен коронавирусом. Политик опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором заявил, что сдал анализы и они дали положительный результат:

За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, и я сдал тест на коронавирус. Он дал положительный результат. Сейчас я самоизолировался, но буду продолжать руководить правительством через видеоконференции и бороться с распространением вируса в стране.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLivespic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Примечательно, что пару дней назад он созванивался с королевой Великобритании, которая также самоизолировалась, и обсуждал с ней государственные дела. Сейчас Борис Джонсон находится в ожидании ребенка от своей невесты Кэрри Саймондс – поэтому, скорее всего, в ближайшее время возлюбленные не увидятся лично.

Борис Джонсон

Спустя несколько минут тревожная новость пришла из Германии: в Берлине был госпитализирован Тилль Линдеманн. По информации немецкого издания Bild, 57-летний солист группы Rammstein сейчас находится в отделении интенсивной терапии с подозрением на коронавирус. Его положили в больницу с повышенной температурой и признаками пневмонии. Немецкие журналисты утверждают, что певцу сделали анализы и их результаты оказались положительными, но его жизни ничего не угрожает. Напомним, 15 марта артист дал два концерта в Москве.

Тилль Линдеманн