Илон Маск и Эмбер Херд встречались в пентхаусе Джонни Деппа: новые детали их романа

27.03.2020, 16:02, Разное

Предположения о том, что Эмбер Херд изменяла своему супругу Джонни Деппу с основателем компании Tesla и Space X Илоном Маском, ходили давно. К тому же в них был уверен и сам актер – он публично заявил об этом год назад в рамках слушаний по судебному разбирательству между ним и Херд. В частности, Депп заявил, что измены начались уже через месяц после их свадьбы, в марте 2015-го – якобы уже тогда Херд закрутила роман с Маском. По словам актера, когда он был на съемках, Илон наносил его супруге “поздние визиты”. Кроме того, Илон был в лос-анджелесском доме Деппа и Херд в тот вечер, когда Эмбер заявила о том, что Джонни ее избивает, и поехала в полицию для освидетельствования побоев. Кроме того, в СМИ ходили предположения, что миллиардер был страстно увлечен актрисой еще с 2013 года после выхода фильма с ее участием “Мачете убивает”. Теперь же, спустя семь лет, нашлись доказательства этой информации.

Daily Mail опубликовал эксклюзивные кадры, сделанные в частном лифте, который ведет к пентхаусу Джонни Деппа в центре Лос-Анджелеса. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Эмбер в купальнике с накинутым поверх полотенцем едет в лифте, обнимая при этом Илона. Дату и время съемки издание не указало, однако, вероятно, речь идет о весне-лете 2015 года – как раз, когда Эмбер начала изменять своему звездному супругу. Также в распоряжение журналистов попали свидетельские показания охранников жилого комплекса – они утверждали, что Илон Маск несколько раз посещал Эмбер Херд в пентхаусе Деппа до и после того, как она подала на развод. Напомним, это произошло 23 мая 2016 года.

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Публикация от Сплетни прямиком из закулисья (@rumor_has_it____)26 Мар 2020 в 11:52 PDT

Напомним, Илон Маск и Эмбер Херд были знакомы в течение нескольких лет до начала их романа в 2016 году. Сначала Эмбер вместе с сестрой отдохнули в отеле Илона в Майами, затем актриса посетила его офис в Лос-Анджелесе, а он, в свою очередь, побывал у нее в гостях. В апреле 2016 года папарацци сфотографировали Херд и Маска на выходе из ночного клуба в Лондоне.

В августе 2017 года пара официально объявила о расставании, отметив, что сохраняют дружеские отношения. Однако в ноябре того же года миллиардер дал интервью Rolling Stone, в котором признался, что разрыв с голливудской актрисой дался ему очень тяжело и чуть было не стал причиной срыва долгожданной презентации Tesla Model 3. Совсем скоро поползли слухи, что Эмбер и Илон снова вместе – на следущий день после выхода интервью они позавтракали в Лос-Анджелесе, а потом отдохнули в Чили. Однако воссоединение не продлилось долго – уже в феврале влюбленные окончательно расстались.

Эмбер Херд и Илон Маск

Эмбер и Илон познакомились на съемочной площадке фильма “Мачете убивает” в 2013 году. Тогда Херд находилась в отношениях с Деппом и не могла ответить взаимностью Маску, хотя поговаривали, что миллиардер сильно увлекся Эмбер. Спустя 15 месяцев после свадьбы, в мае 2016 года, Эмбер подала на развод с Джонни Деппом. В январе 2017-го Херд и Депп официально развелись. В апреле 2017-го Херд подтвердила информацию о романе с миллиардером, выложив в Instagram совместные с Маском фотографии: на одной из них на щеке Илона отчетливо виднелся след от губной помады.