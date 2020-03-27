 

Дмитрий Песков рассказал об особенностях нерабочей недели в РФ

27.03.2020, 15:53, Разное

Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера страны, перечислил особенности наступающей недели, объявленной Владимиром Путиным нерабочей. Такое решение президента удивило народ, а потому оно требует разъяснения, подчеркнул политический деятель.
Прежде всего, Дмитрий Песков отметил: принимаемые меры не затронут тех граждан, кто работает дистанционно. Не идёт речь также и о праздничных или выходных днях в традиционном их смысле. Вышеупомянутый режим вводится с целью максимального снижения случаев контактирования людей друг с другом, пояснил госдеятель.

«К примеру, оборонные предприятия, у которых имеется непрерывный цикл работы, продолжат функционировать. Дистанционное обучение в школьных и высших учебных заведениях не только не отменяется, но, напротив, только приветствуется», – пояснил Дмитрий Песков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Что ж ты, фраер, сдал назад?

05.03 / Скандалы: Судьба российских социологов в Ливии под контролем МИД РФ

27.02 / Наука: Геномы дарвиновых вьюрков рассказали об адаптации и эволюции птиц

22.02 / Певица Валерия с ужасом смотрит на свои ранние фото с «ботоксным» лицом

13.02 / В Мексике археологи прошли по пути майя «в загробный мир»

12.03 / Никогда, но только ради стабильности

24.03 / Наиболее глубокий ледник Денмен начал таять

22.02 / Мнение: Как жена подставила Синюю Бороду

19.03 / Мнение: Водка не поможет, а трактор поможет

11.03 / Собянин из-за коронавируса на месяц запретил в Москве все массовые мероприятия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска