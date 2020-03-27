Дмитрий Песков рассказал об особенностях нерабочей недели в РФ

27.03.2020, 15:53, Разное

Дмитрий Песков, пресс-секретарь лидера страны, перечислил особенности наступающей недели, объявленной Владимиром Путиным нерабочей. Такое решение президента удивило народ, а потому оно требует разъяснения, подчеркнул политический деятель.

Прежде всего, Дмитрий Песков отметил: принимаемые меры не затронут тех граждан, кто работает дистанционно. Не идёт речь также и о праздничных или выходных днях в традиционном их смысле. Вышеупомянутый режим вводится с целью максимального снижения случаев контактирования людей друг с другом, пояснил госдеятель.

«К примеру, оборонные предприятия, у которых имеется непрерывный цикл работы, продолжат функционировать. Дистанционное обучение в школьных и высших учебных заведениях не только не отменяется, но, напротив, только приветствуется», – пояснил Дмитрий Песков.