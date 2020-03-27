Владимир Винокур: Лев Лещенко на дне рождения Аллы Крутой лишь «чмокнул именинницу»

27.03.2020, 15:53, Разное

Советский и российский юморист, телеведущий, певец и педагог Владимир Винокур сделал очередной комментарий касательно пребывания в больнице из-за инфицирования коронавирусом своего коллеги и друга Льва Лещенко. По словам артиста, эстрадный исполнитель, находясь на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы, просто «чмокнул именинницу», отмечавшую 60-летие.

Как считает Владимир Винокур, в данном случае гостям, присутствовавшим на праздновании юбилея родственницы Игоря Крутого, не стоит беспокоиться из-за своего здоровья, ведь Лев Лещенко там и не выступал вовсе. «Он лишь прибежал, чмокнул именинницу – и убежал», – рассказал артист юмористического жанра, добавив, что ему самому не пришлось в то тот момент контактировать со своим другом.

Владимир Винокур также возмутился действиями главврача больницы в Коммунарке, где ныне находится на лечении эстрадный певец, так как медик посмел раскрыть диагноз пациента – как он считает, без согласия на то Льва Лещенко.