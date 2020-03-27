 

Слушания дела между ВАДА и РУСАДА перенесли на июнь

27.03.2020, 15:53, Новости дня

В Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесено слушание дела между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

«Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца. Ждем дальнейшей информации, как что-то будет, обязательно сообщим», – отметил Ивлев, передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.

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