Эксперт: Интернет ждут большие нагрузки из-за ухода людей в онлайн

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27.03.2020, 15:53, Новости дня

И-за большого числа пользователей мировой и российский интернет не «сломается», но его работа может ухудшиться, так как он рассчитан только на 20% пользователей одновременно, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист по топологии сетей, заместитель гендиректора «Гипросвязь» Алексей Васильев.

В связи с тем, что пропускная способность сетей ограничена, президент МТС Алексей Корня попросил россиян не пересылать друг другу большие по объему видео. Он объяснил, что таким образом можно будет снизить нагрузку на инфраструктуру операторов.

«Все рассчитано на стандартную нагрузку интернета. Если нагрузка увеличится, то это отразится и на качестве интернета в целом. Вообще он рассчитан примерно на 20% одновременно работающих пользователей. Если людей будет больше, то просто снизится качество, передача файлов, сообщений и прочего станет медленнее, нельзя будет какое-то время зайти на некоторые сайты из-за перегрузки», – говорит Васильев.

Он объясняет, что сам интернет «сломаться» из-за большого количества пользователей не может, но его работа может ухудшиться.

«Так работает любая система связи. Количество одновременно обслуживаемых вызовов – это отдельный параметр каждой сети, но обычно он рассчитывается в пределах 20%. Если вдруг происходят какие-то катастрофы, то, например, раньше на телефонных сетях стояло специальное оборудование, которое просто отбрасывало «лишние» вызовы. В интернете тоже стоят свои средства защиты атак, которые будут давать доступ к ресурсу только определенному количеству людей», – отметил Васильев.



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