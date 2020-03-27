 

Смартфон Huawei P40 обошёл конкурентов на Snapdragon 865 в тесте на работу с программами ИИ

27.03.2020, 15:53, Разное

Презентованный китайским технологическим гигантом Huawei смартфон серии P40, работающий на SoC Kirin 990 5G, в тесте Al Benchmark обошёл конкурентов на Snapdragon 865. Гаджет стал лидером рейтинга по производительности работы с программами ИИ.
В линейке Huawei Mate 30 производительность обеспечивает процессор Kirin 990, а вот в новых представленных устройствах серии P40 используется улучшенная версия SoC. Последняя отличается иным технологическим процессом производства, встроенным 5G-модемом, дополнительным ядром блока NPU и большей частотой процессорных кластеров.

Тестирование показало, что Kirin 990 5G обеспечивает лучшую производительность Huawei P40 не только среди конкурентов на Snapdragon 865, но и позволяет обойти другие модели того же производителя на иных процессорах. Кстати, по не понятной пока для экспертов причине P40 показал также лучший результат и среди гаджетов, работающих на Kirin 990 5G.



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