Главы МИД РФ и Франции обсудили коронавирус

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27.03.2020, 15:53, Новости дня

В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра Европы и МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, главы ведомств обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

«Министры подробно обсудили ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции с учетом видеоконференции глав государств и правительств «Группы двадцати», состоявшейся 26 марта. Рассмотрены меры, необходимые для налаживания тесной координации усилий, в том числе в решении вопросов, связанных с возвращением граждан обеих стран на родину», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Политики также обменялись мнениями о возможных шагах по линии СБ ООН, которые поспособствуют укреплению международного мира и безопасности в контексте борьбы с вирусом.

«Подчеркнута особая роль постоянных членов СБ ООН в обеспечении согласованных действий мирового сообщества по решению глобальных проблем в русле инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о подготовке саммита «пятерки», – добавили в министерстве.

Кроме того, главы ведомств предметно обсудили актуальные задачи по урегулированию конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

В четверг Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили условия для транспортировки медицинских средств и оборудования в связи с ситуацией с коронавирусом.



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