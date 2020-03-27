 

Синоптики предупредили москвичей о морозе и метели

27.03.2020, 15:48, Новости дня

В европейской части РФ на следующей неделе ожидается ухудшение погоды, выпадет снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры. 30 марта резко изменится циркуляция и вместо южного ветра, он сменит направление, свежие полярные воздушные массы будут приходить в центр европейской РФ и в Москву в частности», – сказал он в эфире НСН, информирует РИА «Новости».

В ночь на понедельник по прогнозу ожидается дождь и снег. В столице столбик термометра опустится до нуля градусов.

В начале недели синоптики прогнозируют метель и гололедицу. 1 апреля ночью ожидается минусовая температура.

«Это не шутки, минус 4-9 градусов ночью, без осадков правда уже, днем плюс 5 – это максимальное ожидаемое значение», – добавил Вильфанд.

Затем погода будет улучшаться.

Ранее Вильфанд уже отмечал, что над европейской территорией РФ в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон.



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