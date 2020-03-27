Синоптики предупредили москвичей о морозе и метели
27.03.2020, 15:48, Новости дня
В европейской части РФ на следующей неделе ожидается ухудшение погоды, выпадет снег, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Уже в воскресенье возможен небольшой дождь, начнется понижение температуры. 30 марта резко изменится циркуляция и вместо южного ветра, он сменит направление, свежие полярные воздушные массы будут приходить в центр европейской РФ и в Москву в частности», – сказал он в эфире НСН, информирует РИА «Новости».
В ночь на понедельник по прогнозу ожидается дождь и снег. В столице столбик термометра опустится до нуля градусов.
В начале недели синоптики прогнозируют метель и гололедицу. 1 апреля ночью ожидается минусовая температура.
«Это не шутки, минус 4-9 градусов ночью, без осадков правда уже, днем плюс 5 – это максимальное ожидаемое значение», – добавил Вильфанд.
Затем погода будет улучшаться.
Ранее Вильфанд уже отмечал, что над европейской территорией РФ в ближайшее время установится мощнейший стационарный антициклон.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет