Акунин рассказал о лечении коронавируса

27.03.2020, 15:48, Новости дня

Писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о том, как у него проходит заболевание.

«Заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом). У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит», – рассказал Акунин в своем Facebook.

Он отметил, что у него держится температура на отметке 39 градусов, после чего он «сбивает» ее парацетамолом, а на следующий день все повторяется.

«Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием – в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное», – описал Акунин свое состояние.

Он добавил, что на 11-ый день ему прописали курс антибиотиков, после чего ему постепенно стало лучше.

Писатель признался, что больше, чем само заболевание, его беспокоит психоз вокруг коронавируса.

«Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей», – отметил Акунин.

Коронавирус обнаружили уже у многих известных людей: спортсменов, музыкантов и актеров. Так, актриса Ольга Куриленко, как и Том Хэнкс, уже вылечились от коронавируса. Также коронавирус обнаружен у певца Пласидо Доминго и актера Идриса Эльбы.