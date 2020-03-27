Xiaomi прекратила продажи смартфона Mi CC9 Pro

27.03.2020, 15:40, Новости дня

Известный китайский бренд Xiaomi объявил о прекращении продаж нового смартфона Mi CC9 Pro.

Подтверждением данному факту является то, что соответствующая модель теперь не предложена в фирменном интернет-магазине. Причина данного решения состоит в том, чтобы избавиться от смартфонов, которые оцениваются дороже 285 долларов при отсутствии модуля, поддерживающего работу в сетях пятого поколения. Напомним, смартфон Mi CC9 Pro еще совсем недавно стал дешевле, имея ценник около 400 долларов.

Также сообщается, что новая модель имеет топовую камеру с главным датчиком 109 мегапикселей, тогда как в следующем году китайский бренд может выпустить новую модель, которая сможет выдать сенсор 192 мегапикселя с улучшенными опциями для съемки.