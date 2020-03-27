Озвучена дата выхода преемника Toyota GT86

27.03.2020, 15:40, Новости дня

Пользователям стали доступны документы, в которых содержится информация относительно последующих планов по выпуску автомобилей марки Toyota.

В частности, теперь можно открыто узнать о том, когда состоится выход новых версий автомобилей GT86, Toyota Tundra, Sequoia и 4Runner. Первая из этих новинок получит преемника уже к лету следующего года в виде заднеприводной модификации купе, мощность которого составит 259 л.с.

Кроме того, до конца следующего года состоится выход обновленного пикапа Tundra, который похвастается усовершенствованным 5,7-литровым мотором, а также модификацией с гибридной установкой. Что касается внедорожников Sequoia и 4Runner, то они получат обновленные поколения лишь к 2022 году, однако точные характеристики пока отсутствуют.