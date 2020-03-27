Ателье ABT представило пакет доработок для нового Volkswagen Golf

27.03.2020, 15:40, Новости дня

Известное ателье ABT презентовала обновленный пакет улучшений для популярного хетчбэка Volkswagen Golf.

В частности, теперь владельцы автомобиля смогут опробовать улучшенные пружины, а также усовершенствованные колесные диски. Благодаря изменениям подвеска станет ниже до 30 мм, тогда как предложат несколько вариантов исполнения, в зависимости от установленного мотора. Представители тюнинг-ателье подчеркнули, что пакет обновлений можно применять для обычных версий и для моделей с адаптивной подвеской.

Благодаря 20-дюймовым колесным дискам станет возможным добиться более агрессивного дизайна кузова. Также летом планируется представить пакет с новыми модификациями моторов для Volkswagen Golf.