Банк России утвердил меры по поддержке граждан и экономики

27.03.2020, 15:35, Новости дня

ЦБ РФ опубликовал перечень мер поддержки граждан, экономики и финансового сектора, пострадавших из-за карантинных ограничений.

Банк РФ помимо ранее предоставленной ликвидности экономике и банкам принял решение реализовать новую программу поддержки: помощь получат пострадавшие отрасли экономики и граждане-заемщики, а для банков смягчат нормативные требования для сохранения их возможности кредитовать экономику.

Помощь гражданам

ЦБ рекомендует кредиторам при обращении заемщика с заявлением о реструктуризации его долга из-за снижения уровня дохода с 1 марта 2020 года быстро реагировать и помогать заемщику. Кредиторы для таких заемщиков не должны начислять штрафные проценты и пени.

В этом случае кредиторы смогут не отражать в балансе такие кредиты как реструктурированные, и поэтому не надо создавать под них резервы до 30 сентября 2020 года. Просрочка по таким кредитам не должна превышать 30 дней на 1 марта 2020 года.

Такие заемщики должны получить полноценную возможность привлекать кредиты и займы.

Поэтому все возможные нарушения графика платежей по кредитам не должны отражаться для таких заемщиков в кредитных историях с 1 марта по 30 сентября 2020 года.