Ученые обнаружили признаки внутриутробного заражения детей коронавирусом

27.03.2020, 15:35, Новости дня

Возможность внутриутробного заражения новым коронавирусом нельзя исключить, считают ученые. Престижный медицинский журнал JAMA в течение одного дня опубликовал три исследования, которые посвящены передаче COVID-19 от беременной женщины плоду.

Первое исследование. Внутриутробное инфицирование?

Ученые из Больницы Ренмин Уханьского университета рассказали о ребенке, которого родила женщина, лечившаяся от COVID-19 за несколько недель до появления на свет младенца. Ребенок (девочка) появился на свет при помощи кесарева сечения. Мать в это время была в респираторе N95, она не держала ребенка в руках. Ребенок был помещен на карантин, у него не было никаких симптомов болезни.

Через два часа после родов ученые взяли у ребенка анализы и обнаружили два вида антител к новому коронавирусу – иммуноглобулины М (IgM) и G (IgG). Иммуноглобулины G обеспечивают длительную защиту от инфекции, ребенок может получать их от матери. Иммуноглобулины М вырабатываются как острая реакция на инфекцию. Они считаются слишком крупными, чтобы проходить через плаценту и передаваться от матери к ребенку. Поэтому у исследователей были причины предполагать, что эти антитела выработал сам плод после непосредственного контакта с вирусом.

Также у ребенка был увеличен уровень цитокинов (медиаторов иммунной системы) и белых кровяных клеток, что может быт признаком перенесенной инфекции. Но поскольку сам коронавирус у ребенка не был обнаружен, этот случай не дает точного ответа, возможно ли внутриутробное заражение.

Второе исследование. Повреждение плаценты?

Второй отчет описывает анализы антител у шести новорожденных, которые родились у матерей с коронавирусной пневмонией в Больнице Жонгнан Уханьского университета. У пятерых обследованных детей был обнаружен высокий уровень IgG против нового коронавируса, а у двоих – и IgМ, как и в описанном выше случае. Сам вирус ни у одного ребенка не обнаружен.

Ученые выдвигают еще одну гипотезу появления этих антител в крови детей. Существует вероятность, что плацента матерей была повреждена или имела некоторые аномалии, которые могли позволить IgМ пройти через нее.

Важно, что тесты на IgM обычно не применяются для диагностики инфекций у новорожденных, а также могут давать ложноположительные результаты. Это усиливает сомнения исследователей в том, была ли внутриутробная передача вируса в описанных ими случаях.

Ученые из Алабамского университета в редакционной статье в JAMA отметили, что исключить внутриутробную передачу вируса нельзя, поскольку он может проникать в кровь. Хотя нельзя однозначно утверждать, что в этих двух исследованиях описаны случаи внутриутробного заражения, беременным женщинам, инфицированным COVID, нужно сообщать, что риск заражения ребенка исключить нельзя.

Третье исследование. Заражение после рождения?

Третье тематическое исследование было опубликовано в JAMA Pediatrics. Оно показало, что из 33 детей, рожденных от матерей с COVID-19, инфицированными оказались трое. Но заболевшие дети не выделяли вирус (тесты были отрицательными) в течение первых двух дней жизни. Это утверждает о вероятности заражения уже после рождения.

Небольшое исследование, которое публиковал журнал Frontiers in Pediatrics, не подтверждало внутриутробную передачу коронавируса.

Ранее в этом месяце у новорожденного в Лондоне вирус обнаружили спустя минуты после рождения. Но обстоятельства заражения выяснить так и не удалось.