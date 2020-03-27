 

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

27.03.2020, 15:30, Разное

Алла Пугачева и ее сын Гарри решили устроить небольшой домашний концерт, спев про коронавирус. В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше».
Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла». Сам ролик с композицией о коронавирусе появился на странице Максима Галкина в Instagram. По подписи к видео юморист отметил, что песня его супруги и сына имеет «прямое пероральное действие».

Многие подписчики Галкина попросили его супругу выпустить песню о пандемии в студийной версии. Публикация за считанные минуты собрала более 30 тысяч просмотров. В комментариях фанаты пожелали Галкину, Пугачевой и их детям крепкого здоровья и полезного времяпровождения на карантине.



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