В Германии призвали Европу благодарить Россию и Китай за помощь

27.03.2020, 15:30, Новости дня

Китай, РФ и Куба направили в Италию необходимые медицинские материалы и своих экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом, пишет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel. Он предположил, что страны помогают в своих интересах, однако подчеркивает, что Европа должна благодарить Россию, Китай и Кубу.

В прошлое воскресенье в Италию прибыли российские транспортные самолеты Ил-76 с необходимым медицинским оборудованием и специалистами.

«Никогда раньше в стране-члене НАТО не приземлялось такое количество российских самолетов», – написала газета La Repubblica. Другие газеты выпустили статьи под заголовками с отсылкой к Джеймсу Бонду – «Из РФ с любовью» (From Russia with Love)», – пишет Мальте Леминг, чьи слова приводит «ИноСМИ».

Также в Ломбардию прибыла медицинская бригада с Кубы – 37 врачей и 15 медсестер, ранее боровшихся с Эболой в Африке.

Журналист отмечает, что в такой момент «в Европе набирают обороты предостережения: раздается один упрек за другим. Китайцы, русские и кубинцы просто хотят улучшить свой имидж, вбить клин между странами ЕС», как заявляют некоторые.

Он добавляет, что оказывающие Италии помощь страны, преследуют собственные цели: Китай хочет, чтобы все забыли, насколько плохо режим справился с первой вспышкой коронавируса, а также намерен усилить влияние для продвижения проекта «Шелковый путь». РФ якобы хочет снятия европейских санкций, а Кубе необходима международная солидарность.

При этом Леминг особо подчеркивает, что Россия, КНР и Куба действительно оказывают помощь пострадавшим от коронавируса странам. «Эта простая фраза сводит на нет ярость скептиков, стремящихся омрачить позитивные моменты и по той причине, что это напоминает им о собственной пассивности. О недосмотре и молчании. При этом каждому ясно: даже если кто-то спасает утопающего в надежде на медаль, он все равно спасает человека. Это важно», – пишет он.

Жители Италии, Испании и Франции, говорит Леминг, не спрашивают тех, кто приходит на помощь, зачем они это делают, они благодарны всем в дни эпидемии.

«Им не хватает помощи из Европы, и они думают о десятках раз, когда, в том числе из Берлина, призывали к «европейской солидарности». Редко когда слова «Европа» и «единство» раньше имели такое горькое послевкусие, как сегодня, во время эпидемии коронавируса», – уточняет автор, отмечая важность помощи от России, Китая и Кубы для европейских стран.

Ранее в Германии уже отмечали, что РФ и Китай пришли на помощь Италии раньше стран ЕС.

Напомним, Италия раньше всех испытала на себе удар от коронавируса. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь в борьбе с коронавирусом. В Италию уже прибыли девять самолетов российских ВКС, которые доставили специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

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