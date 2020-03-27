Блогер уличил кинокритика Долина в игнорировании самоизоляции после посещения Европы

27.03.2020, 15:30, Новости дня

Кинокритик Антон Долин в начале марта путешествовал по Европе, но когда вернулся в Москву – не стал соблюдать режим самоизоляции и посетил несколько светских мероприятий, сообщил блогер Илиас Меркури.

Об этом Меркури рассказал в видео на YouTube.

Отмечается, что Долин не стал соблюдать режим самоизоляции после посещения Европы, но при этом он является одним из подписантов петиции, которая призывает российские власти усилить меры по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Минздрав дал новые рекомендации по борьбе с коронавирусом. До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за рисков распространения коронавируса нового типа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с новым коронавирусом и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.