 

Полина Гагарина поздравила себя с днем рождения «пикантным» фото

27.03.2020, 15:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, модель и композитор Полина Гагарина Полина сегодня, 27 марта, отмечает 33-й день рождения. На странице в Instagram артистка поздравила сама себя с праздником, показав «пикантное» фото.
На обнародованном в соцсети снимке Полина Гагарина запечатлена с обнажёнными плечами, распущенными волосами и с «загадочной» улыбкой. В подписи к публикации певица отметила, ей исполняется 33 года, а эта цифра ей кажется очень красивой. Далее Гагарина с любовью относится ко всем событиям в своей жизни и ценит полученный опыт. Звезда пожелала всем подписчикам оставаться здоровыми, что особенно актуально в свете пандемии коронавируса, заверив в благоприятном исходе, в котором она просто уверена, а в завершение поздравила себя с днём рождения.


В комментариях одним из первых «отметился» резидент Comedy Club Гарик Харламов, присоединившийся к поздравлениям имениннице. Шоумен с присущим ему юмором пожелал Гагариной крепкого здоровья, «самых вкусных люля и мандрагоровых истеблишментов». Поздравили коллегу и другие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе Игорь Крутой, Дима Билан, Наталья Подольская и певица Зара.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Скандалы: «Закопаем вирус вместе с короной!»

10.02 / Сандармох как клацанье затвора

05.03 / Сестра Ольги Бузовой после примирения стала продвигать в соцсетях песни родственницы

20.03 / 5 причин посмотреть сериал с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон “И повсюду тлеют пожары”

05.03 / Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI

21.02 / Специалисты назвали распространенные методы воспитания детей, которые нельзя использовать

08.03 / Мнение: Конституционная баланда

05.02 / Джессика Манн испытала паническую атаку во время допроса по делу Вайнштейна

13.03 / Мнение: Про дозиметр щипцов

02.02 / Продолжающая борьбу с раком Кристина Кузьмина: «Главное – психологически не хоронить себя»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска