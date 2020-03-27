Полина Гагарина поздравила себя с днем рождения «пикантным» фото

27.03.2020, 15:30, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница, модель и композитор Полина Гагарина Полина сегодня, 27 марта, отмечает 33-й день рождения. На странице в Instagram артистка поздравила сама себя с праздником, показав «пикантное» фото.

На обнародованном в соцсети снимке Полина Гагарина запечатлена с обнажёнными плечами, распущенными волосами и с «загадочной» улыбкой. В подписи к публикации певица отметила, ей исполняется 33 года, а эта цифра ей кажется очень красивой. Далее Гагарина с любовью относится ко всем событиям в своей жизни и ценит полученный опыт. Звезда пожелала всем подписчикам оставаться здоровыми, что особенно актуально в свете пандемии коронавируса, заверив в благоприятном исходе, в котором она просто уверена, а в завершение поздравила себя с днём рождения.



В комментариях одним из первых «отметился» резидент Comedy Club Гарик Харламов, присоединившийся к поздравлениям имениннице. Шоумен с присущим ему юмором пожелал Гагариной крепкого здоровья, «самых вкусных люля и мандрагоровых истеблишментов». Поздравили коллегу и другие представители отечественного шоу-бизнеса, в том числе Игорь Крутой, Дима Билан, Наталья Подольская и певица Зара.