 

В ДНР заявили об отказе Киева от обмена пленными

27.03.2020, 15:30, Новости дня

Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8», предложенной в ходе конференции Контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«ДНР настаивает на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. По этой причине 26 марта в ходе заседания ТКХ (Контактной группы – прим. ВЗГЛЯД) нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле 10 на 8. Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения», – сообщила Морозова, передает «Донецкое агентство новостей».

По словам омбудсмена, «есть ощущение», что Киев намеренно саботирует любые действия по подготовке последующих обменов, по-своему трактуя договоренности, на которые ранее согласился.

«Подобные шаги не приближают нас к миру, как и не приближают удерживаемых лиц к возвращению домой к их родным и близким», – отметила Морозова.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев при попустительстве представителя ОБСЕ сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.



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