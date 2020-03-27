 

В ДНР заявили об отказе Киева от обмена пленными

27.03.2020, 15:30, Новости дня

Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8», предложенной в ходе конференции Контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«ДНР настаивает на скорейшем проведении обмена в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. По этой причине 26 марта в ходе заседания ТКХ (Контактной группы – прим. ВЗГЛЯД) нами было выдвинуто предложение о проведении обмена по формуле 10 на 8. Украинская сторона категорически отказалась от нашего предложения», – сообщила Морозова, передает «Донецкое агентство новостей».

По словам омбудсмена, «есть ощущение», что Киев намеренно саботирует любые действия по подготовке последующих обменов, по-своему трактуя договоренности, на которые ранее согласился.

«Подобные шаги не приближают нас к миру, как и не приближают удерживаемых лиц к возвращению домой к их родным и близким», – отметила Морозова.

Напомним, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев при попустительстве представителя ОБСЕ сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Вильфанд предсказал возврашение зимы

19.03 / Журналист с Украины признал невозможность вернуть Крым

12.03 / Госдума приняла закон о поправках в бюджет для реализации послания Путина

24.03 / В мире: Вирус начинает излечивать Украину от русофобии

04.02 / Выборы в США 2020. В штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии

02.02 / Тренер “ПСЖ” Тухель дал оценку поведению Мбаппе

10.03 / В Сети появились рендеры прозрачного Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

21.03 / Грузия ввела режим чрезвычайного положения

05.02 / Кето-диета может быть опасна для костей спортсменов

11.02 / С засмеявшейся над льготами ведущей ГТРК «Камчатка» провели беседу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска