 

Xiaomi Mi Note 10 Lite получит больший аккумулятор

27.03.2020, 15:30, Разное

Смартфон Mi Note 10 Lite от Xiaomi, который пока не был подтвержден официально, может получить большую батарею, чем все его предшественники. Параметры модели недавно появились в базе данных FCC.
По данным инсайдеров в компании, устройство будет работать на основе процессора SoC Snapdragon 720G. Именно чип станет основным отличием прибора от предшественника в лице Mi Note 10. Последний работает на базе Snapdragon 730G, имеющего немного большую производительность. Инсайдеры отмечают, что разница в процессорах практически не отразится на возможностях облегченной версии смартфона.

Mi Note 10 Lite также может получить дисплей с диагональю в 6,47 дюйма. На задней панели устройства разместится камера с пятью объективами, расположенными на округлой платформе, немного выделяющейся над остальным корпусом. Разрешение объективов записывающего устройства составит 64, 8, 8, 5 и 2 мегапикселя соответственно.

За автономность Mi Note 10 Lite будет отвечать аккумулятор на 5,2 тысячи миллиампер часов, что немного больше, чем у базовой версии флагмана. Информация о дате релиза устройства и других его технических характеристиках пока отсутствует. По данным инсайдеров, смартфон могут анонсировать до конца апреля.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Мнение: На сланцевых нефтепромыслах США уволены десятки тысяч человек

17.03 / «Для кого-то “там все проститутки”»: Марина Зудина высказалась о сериале«Содержанки»

26.03 / Жаровых меняют на Шмаровых

27.03 / Лолита Милявская о карантине из-за коронавируса: «Это время обнуления для каждого»

21.02 / Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi

18.03 / Мнение: Путин банально лжет про средний класс

15.01 / Главный аналитик КГБ СССР о Владимире Путине

21.03 / Мнение: Дело Локерби. Возможно, произошла судебная ошибка

13.03 / Король Филипп и королева Летиция прошли проверку на коронавирус после встречи с зараженным министром

05.03 / «Медуза»: в Рязанской области нашли тело подруги фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска