Xiaomi Mi Note 10 Lite получит больший аккумулятор

27.03.2020, 15:30, Разное

Смартфон Mi Note 10 Lite от Xiaomi, который пока не был подтвержден официально, может получить большую батарею, чем все его предшественники. Параметры модели недавно появились в базе данных FCC.

По данным инсайдеров в компании, устройство будет работать на основе процессора SoC Snapdragon 720G. Именно чип станет основным отличием прибора от предшественника в лице Mi Note 10. Последний работает на базе Snapdragon 730G, имеющего немного большую производительность. Инсайдеры отмечают, что разница в процессорах практически не отразится на возможностях облегченной версии смартфона.

Mi Note 10 Lite также может получить дисплей с диагональю в 6,47 дюйма. На задней панели устройства разместится камера с пятью объективами, расположенными на округлой платформе, немного выделяющейся над остальным корпусом. Разрешение объективов записывающего устройства составит 64, 8, 8, 5 и 2 мегапикселя соответственно.

За автономность Mi Note 10 Lite будет отвечать аккумулятор на 5,2 тысячи миллиампер часов, что немного больше, чем у базовой версии флагмана. Информация о дате релиза устройства и других его технических характеристиках пока отсутствует. По данным инсайдеров, смартфон могут анонсировать до конца апреля.