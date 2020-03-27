 

Медики планируют обучать собак для вынюхивания людей с коронавирусом

27.03.2020, 15:17, Разное

Ученые из Даремского университета и Лондонской школы гигиены собираются начать обучать собак вынюхивать людей с коронавирусом. По словам специалистов, некоторые породы домашних любимцев могут по запаху определять онкологию или сахарный диабет.
«Мы надеемся, что на создание подразделения собак, способных вынюхивать людей с коронавирусом, уйдет до 6 недель. Именно столько требуется, чтобы научить животное воспринимать определенный запах и реагировать на него. Также некоторые виды собак способны выявлять незначительные перепады температуры тела, что поможет правоохранителям», – рассказали специалисты Даремского университета.
После обучения собак могут начать использовать для дополнительной проверки людей на границах. Не исключено, что животных привлекут и для патрулирования улиц. Профессор Стив Линдсей из Даремского университета отметил, что случайная реакция на другие запахи в случае с обученной собакой практически невозможна. В настоящее время специалисты разрабатывают особую методику обучения животных реагировать на COVID-19.
«Любое респираторное заболевание немного изменяет запах тела из-за выделения особых ферментов. Новый тип диагностики первичного типа даст возможность выявлять зараженных без необходимости детально обследовать каждого», – пояснил специалист Джеймс Логан.



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