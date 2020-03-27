Астрономы назвали 7 фактов о Земле, не включённых в школьную программу

27.03.2020, 15:17, Разное

В школьную программу включены многие факты о Земле, космосе, звёздах и Вселенной, однако это далеко не всё, о чём известно учёным. Астрономы назвали 7 гипотез, о которых не рассказывают в учебных учреждениях.

Существует гипотеза, согласно которой, изначально микроорганизмы на Земле применяли не придающий зелёный цвет хлорофилл, а фиолетовый ретинол. В ходе эволюции химический состав трансформировался в привычный современному человеку. Американские учёные предполагают, что хлорофилл возникал после использования растениями ретинола и постепенно вытеснял его. Интересным фактом о Земле, озвученным астрономами, является и количество золота, содержащегося в ядре планеты. Если извлечь весь металл полностью, то им можно покрыть всю земную поверхность слоем около 45 сантиметров.

В прошлом веке учёные, проводившие наблюдения за Луной, заметили происходившие на её поверхности колебания примерно равные по силе слабому землетрясению и длящиеся не более 10 минут. Причиной выявленного процесса считается воздействие на единственный спутник приливных сил Солнца и самой Земли. Голубая планета имеет также временный естественный спутник, которым является «привязанный» силой притяжения астероид.

Кроме того, по словам астрономов, гравитационное поле при неравномерном движении может отрываться от массы, а затем автономно распределяться. В ядре Земли турбулентные волны изменяют силу магнитных полей, поэтому раз в десятилетие у них меняется скорость при вращении планеты вокруг оси. Последний факт касается происхождения Луны. По одной из гипотез, спутник является отделившимся при космическом столкновении от Земли куском магмы.