 

Лоукостер «Победа» приостановил полеты до лета

27.03.2020, 15:16, Новости дня

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлота», на фоне пандемии коронавируса приостанавливает все рейсы с 1 апреля по 31 мая, сообщили в пресс-службе компании.

«Лоукостер «Победа» принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Как отметил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков, компания «абсолютно солидарна с принятым правительством решением. Сейчас самое главное – это здоровье наших граждан». Кроме того, Калмыков призвал россиян по возможности оставаться дома.

Руководство «Победы» также сообщило, что вернет деньги за отмененные рейсы на счета в личном кабинете, их можно будет потратить в течение года после возобновления рейсов, отмечает ТАСС.

Ранее премьер Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая все выездные плановые проверки бизнеса. Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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