Лидеры G20 высоко оценили инициативу Эр-Рияда провести саммит онлайн

27.03.2020, 15:16, Новости дня

Лидеры G20 высоко оценили инициативу Саудовской Аравии провести саммит «двадцатки» в онлайн-режиме, в ходе общения состоялся подробный обмен мнениями, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова о саммите G20, который прошел в режиме видеоконференции, а также поинтересовались, понравился ли такой формат лидерам «двадцатки», передает РИА «Новости».

«Это был первый раз, когда такой формат практиковался. И надо сказать, что все, буквально каждый из выступающих, высоко оценили эту инициативу председательствующей в «двадцатке» Саудовской Аравии», – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что руководству Саудовской Аравии выражали признательность «за организацию такой встречи в верхах посредством телеконференции».

«Состоялся весьма подробный обмен мнениями. Было очень много выступлений, в том числе выступал и президент России. Все, в чем они согласились, вы читали в совместном документе, который был принят по итогам этой встречи, проект которого был заранее подготовлен шерпами. Но в целом доминировало согласие безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, необходимость дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения и потенциала ВОЗ, ну и в целом общее понимание всей серьезности ситуации и необходимости совместных действий», – сообщил представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин считает успешным недавно завершившийся саммит стран G20 по проблеме противодействия распространению нового коронавируса, так как мероприятие позволит человечеству более эффективно реагировать на эпидемии в будущем, передает ТАСС.

«Стороны выступили с совместным заявлением, которое подтвердило солидарность и сплоченность членов G20 перед угрозой пандемии. Это позитивный сигнал, свидетельствующий об их стремлении обеспечить стабильность и защитить глобальную экономику», – добавил он.

По словам дипломата, главными достижениями форума стали договоренности, касающиеся обмена информацией, сохранения стабильных поставок медикаментов, совместных мер по защите глобального здравоохранения.

Он подчеркнул, что участники саммита собираются оказывать поддержку развивающимся государствам в борьбе с пневмонией.

«Стороны высказались за усовершенствование международной системы здравоохранения, чтобы обеспечить готовность к эпидемиям, которые могут произойти в будущем», – подытожил Гэн Шуан.

Напомним, в четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.

Сообщалось, что страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с пандемией коронавируса.