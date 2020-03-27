Мишустин объявил об упрощении кредитования малого и среднего бизнеса
27.03.2020, 15:16, Новости дня
Премьер Михаил Мишустин объявил, что требования для подключения к программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса упростят.
«Мы расширим кредитные продукты, которые уже были созданы для небольших компаний, и для этого существенно упростим требования для подключения к программе льготного кредитования, разрешим рефинансировать не только займы, но и инвестиции», – сообщил Мишустин на заседании комиссии правительства по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, передает ТАСС.
Глава правительства добавил, что ряд мер по сохранению уровня кредитования малого и среднего бизнеса принял Центробанк.
Также премьер поставил задачу обеспечить выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу уже на следующей неделе.
«Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт – это беспроцентный заем на неотложные нужды, и в первую очередь на выплату заработных плат сотрудникам. <…> Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе», – сказал Мишустин.
Глава правительства добавил, что ведется проработка вопроса об отсрочке арендной платы малому и среднему бизнесу на коммерческих площадях.
Он уточнил, что мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса будет действовать до конца 2020 года, оплату уже выписанных штрафов можно будет отсрочить, информирует РИА «Новости».
«Хочу подчеркнуть, что государство сделает все возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу», – отметил Мишустин.
Напомним, Мишустин поручил приостановить до 1 мая все выездные плановые проверки бизнеса, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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