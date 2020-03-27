«Мой муж так же говорил»: Агата Муцениеце пошутила над Прилучным на шоу Урганта

27.03.2020, 15:09, Разное

Агата Муцениеце стала гостьей «Вечернего Урганта». Она пояснила о процессе развода с Прилучным, не упустив шанс посмеяться над ним.

Ради шоу Ивана Урганта актриса и телеведущая сделала исключение в режиме самоизоляции, но с соблюдением всех защитных рекомендаций. Муцениеце приехала в студию в перчатках и маске, а с собой у неё имелся антисептик. На экране перед зрителями знаменитость предстала в эффектном красном костюме с черным поясом. Строгая прическа и аккуратный макияж подчеркивали деловой визит актрисы. Тема развода не располагает к веселью, поэтому знаменитость пояснила смешную историю знакомства с семьей своего любимого певца Робби Уильямса. Сэр Элтон Джон, кстати, назвал его «Фрэнком Синатрой XXI века». Инициаторами встречи оказались дети артистки, которые устроили на пляже совместную игру с наследниками известного исполнителя. Агата Муцениеце добавила, что рассказ об этом событии есть в её влоге. Предложив посмотреть видео, Ургант невольно выдал себя, так как перед этим говорил, что уже знаком с ним. Уличенный в обмане, телеведущий заверил гостью, что никогда не врет. Реакция актрисы была молниеносной, когда она ответила, что Прилучный так же любил использовать эту фразу. Троллинг вызвал восторг Ивана Урганта, оценившего остроумие коллеги.

Муцениеце, перейдя к более серьёзным вещам, сообщила, что процесс развода практически завершен, осталось только подписать необходимые бумаги. О возможном примирении супругов не может быть и речи. Соведущая проекта «Голос. Дети» уже сменила название своего влога «Прилучные будни» на «Будни разведенки», хотя после официального завершения процедуры и сохранит фамилию из-за нежелания сталкиваться с переделкой документов. А вот обручальное кольцо-тату на безымянном пальце она уже сменила на забавную лисичку. Символ союза остался в прошлом. Отношения с отцом своих детей Муцениеце хотела бы сохранить на цивилизованном уровне.