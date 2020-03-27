 

В Ярославле закрыли детское отделение ЦГБ после выявления коронавируса у мужа врача

27.03.2020, 15:09, Разное

Прием больных в детском отделении ЦГБ Ярославля приостановлен после того, как у мужа заведующей пульмонологии выявили коронавирус. Врач, вернувшись из Австрии, не соблюдала режим самоизоляции.
Медик сразу же после возвращения из-за границы вернулась на работу. В отличие от ее супруга, результаты анализов которого указали на наличие COVID-19, врач здорова. Ей провели два теста на коронавирусную инфекцию, оба оказались отрицательными.

Однако с целью профилактики все маленькие пациенты и их родители, пребывавшие в детском отделении в период после возвращения врача из-за рубежа, будут находиться под наблюдением. Руководство региона ждет оценку действиям медика от правоохранительных органов, передает агентство РИА Новости.



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