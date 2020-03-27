Авиакомпания «Победа» на два месяца приостанавливает все полёты
27.03.2020, 15:09, Разное
Российская бюджетная авиакомпания «Победа», являющаяся дочерним предприятием «Аэрофлота», приняла решение приостановить все полёты. Обозначенные сроки – два месяца.
Как уточняется, осуществляться полёты не будут в период 1 апреля – 31 мая. Причина принятых мер – профилактика распространения в стране коронавирусной инфекции.
Сегодня также сообщалось о том, что Минпросвещения приняло решение перенести сроки проведения ЕГЭ.
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