Авиакомпания «Победа» на два месяца приостанавливает все полёты

27.03.2020, 15:09, Разное

Российская бюджетная авиакомпания «Победа», являющаяся дочерним предприятием «Аэрофлота», приняла решение приостановить все полёты. Обозначенные сроки – два месяца.

Как уточняется, осуществляться полёты не будут в период 1 апреля – 31 мая. Причина принятых мер – профилактика распространения в стране коронавирусной инфекции.

Сегодня также сообщалось о том, что Минпросвещения приняло решение перенести сроки проведения ЕГЭ.