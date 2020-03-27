 

MSNBC – Америка обошла Италию по числу заболевших коронавирусом

27.03.2020, 15:08, Новости дня

На данный момент в США зарегистрировано больше случаев заболевания COVID-19, чем в Италии, где распространение вируса привело к настоящей катастрофе, передаёт MSNBC. По словам врача-пульмонолога Вина Гупты, ухудшение ситуации в Америке неизбежно, и виной тому недостаток мест в отделениях интенсивной терапии.

Увы, пока мы разговаривали, Америка, согласно официальной статистике, обошла Италию. Что это… Мы видели, что Италия довольно долго была на пике, по всей видимости, последние 10 дней это было настоящей зоной бедствия. Значит ли это, что нам предстоит ещё шесть ужасных, ужасных недель до нормализации?

ВИН ГУПТА, пульмонолог: Если отвечать коротко, то да, Чак. Все, кто изучал ситуацию и строил модели, говорят, что перед улучшением будет ухудшение. И ситуация будет ухудшаться, если мы будем избирать половинчатые меры. Например, решать на уровне отдельных округов. Решать, нужно вам соблюдать социальное дистанцирование или нет.

Я надеюсь, что с общенациональным карантином мы сможем избежать худшего. Но ухудшение всё равно будет. Все исследования с построением моделей говорят о том, что будет ухудшение. Потому что у нас сейчас недостаточно мест в отделениях интенсивной терапии. Ухудшение будет, случаев заболевания и смертей будет больше. Мы все должны это предвидеть.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.



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