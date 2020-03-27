Sky News – «вместе мы преодолеем это» — у премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус
27.03.2020, 15:08, Новости дня
Тест премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на коронавирус, сделанный после появления у него слабых симптомов заболевания, оказался положительным передаёт Sky News. Тем не менее, глава государства не намерен уходить на больничный и продолжит выполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.
Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, передаёт Sky News со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.
По словам Джонсона, вчера он заметил у себя слабые симптомы коронавируса. «За последние 24 часа у меня появились незначительные симптомы и тест на коронавирус оказался положительным», — заявил премьер.
Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.
I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.
Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri
— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020
Джонсон добавил, что будет продолжать выполнять обязанности главы государства, однако работать намерен из дома.
«Вместе мы преодолеем это», — подытожил премьер, подкрепив твит хештегом #StayHomeSaveLives, призывающим уходить на самоизоляцию для борьбы с распространением коронавируса.
Официальный представитель Джонсона сообщил, что тест был сделан
по рекомендации главного врача Англии Криса Уитти.
При этом, как отмечает Sky News, в среду, за день до того, как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов.
Кроме того, в четверг премьер вместе с канцлером казначейства Риши Сунаком присоединился к жителям Великобритании, выразив свою поддержку и признание врачам аплодисментами. Вместе с тем, Риши Сунак ушёл на самоизоляцию, так как симптомов заболевания у него нет.
Ранее официальный представитель премьера сообщил, что в случае если Джонсон не сможет выполнять свои обязанности из-за заражения коронавирусом, его функции на себя временно возьмёт министр иностранных дел Доминик Рааб.
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