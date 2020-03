Sky News – «вместе мы преодолеем это» — у премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

27.03.2020, 15:08, Новости дня

Тест премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на коронавирус, сделанный после появления у него слабых симптомов заболевания, оказался положительным передаёт Sky News. Тем не менее, глава государства не намерен уходить на больничный и продолжит выполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом, передаёт Sky News со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

По словам Джонсона, вчера он заметил у себя слабые симптомы коронавируса. «За последние 24 часа у меня появились незначительные симптомы и тест на коронавирус оказался положительным», — заявил премьер.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Джонсон добавил, что будет продолжать выполнять обязанности главы государства, однако работать намерен из дома.

«Вместе мы преодолеем это», — подытожил премьер, подкрепив твит хештегом #StayHomeSaveLives, призывающим уходить на самоизоляцию для борьбы с распространением коронавируса.

Официальный представитель Джонсона сообщил, что тест был сделан

по рекомендации главного врача Англии Криса Уитти.

При этом, как отмечает Sky News, в среду, за день до того, как у Джонсона ухудшилось самочувствие, он выступал в Палате общин в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов.

Кроме того, в четверг премьер вместе с канцлером казначейства Риши Сунаком присоединился к жителям Великобритании, выразив свою поддержку и признание врачам аплодисментами. Вместе с тем, Риши Сунак ушёл на самоизоляцию, так как симптомов заболевания у него нет.

Ранее официальный представитель премьера сообщил, что в случае если Джонсон не сможет выполнять свои обязанности из-за заражения коронавирусом, его функции на себя временно возьмёт министр иностранных дел Доминик Рааб.