Мишустин поручил приостановить проверки бизнеса из-за коронавируса

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27.03.2020, 15:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил приостановить до 1 мая все выездные плановые проверки бизнеса, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Федеральным органам исполнительной власти (по списку): приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок, в отношении которых применяется положение ФЗ от 26 декабря 2008 года №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. Срок – незамедлительно», – говорится в поручении, передает ТАСС.

Ранее из-за коронавируса перенесли основные сроки сдачи ЕГЭ. Кроме того, пандемия коронавируса поставила на грань выживания европейский проект, что, в частности, грозит крахом Шенгенской зоны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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